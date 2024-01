Ucraina: annullata visita ministro Difesa Umerov per motivi sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha annullato la sua visita in Francia "per motivi di sicurezza". Lo riferisce una nota del ministero della Difesa francese. In precedenza era stato riferito che il ministro della Difesa francese Sebastian Lecornu avrebbe incontrato Umerov oggi a Parigi, per dare il via a una conferenza sul lancio della "Coalizione sull'artiglieria", una delle attività del Gruppo di contatto per la difesa ucraino (Udcg), e anche per visitare degli impianti industriali. "Umerov ha annullato la sua visita in Francia "per motivi di sicurezza", si legge nella nota. Il ministro ucraino dovrebbe partecipare all'evento di lancio della "Coalizione sull'artiglieria" in videocolleganento. (Frp)