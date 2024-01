Singapore: ministro Trasporti Iswaran incriminato per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dimissionario di Singapore, S. Iswaran, è stato formalmente incriminato per corruzione. Iswaran, che ha annunciato le proprie dimissioni martedì, si è presentato oggi di fronte a un giudice per la notifica dei capi d'imputazione: il ministro che si proclama innocente, è accusato di aver ricevuto tangenti in almeno 24 occasioni nel corso della sua carriera di funzionario pubblico, e di aver ostacolato il corso della giustizia. Stando alle indiscrezioni diffuse dalla stampa di Singapore, Iswaran avrebbe ottenuto tra il 2016 e il 2022 biglietti aerei, pernottamenti in aereo e centinaia di biglietti per eventi di vario tipo, incluso il Gran premio di Singapore di Formula 1, del valore complessivo di oltre 123mila dollari. L'ex ministro è accusato separatamente di aver ottenuto anche oggetti di valore per un importo complessivo pari a circa 150mila dollari. Un'udienza pre-processuale è stata fissata dalla magistratura per il primo marzo (Fim)