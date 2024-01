Ucraina: Aeronautica, abbattuti 22 droni russi nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno attaccato il territorio dell’Ucraina nella notte con 33 droni e due missili S-300: le Forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 22 droni. Lo riferisce l'Aeronautica ucraina su Telegram. I 33 droni di tipo Shahed-136 e 131 sono stati lanciati dalla regione Primorsko-Akhtarsk e dalla regione russa di Kursk. Le forze russe hanno anche colpito la regione di Kharkiv con due missili guidati antiaerei S-300. Le Forze di difesa aerea sono entrate in funzione nelle regioni di Sumy, Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad e Khmelnytskyi. "Ventidue droni nemici sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi dell'Aeronautica militare e delle Forze di difesa dell'Ucraina. Molti altri droni non hanno raggiunto i loro obiettivi. Unità missilistiche antiaeree, gruppi di fuoco mobili e dispositivi di guerra elettronica sono stati coinvolti per respingere l'attacco aereo", si legge nel comunicato. (Kiu)