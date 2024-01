Germania: Bundestag respinge mozione per fornire missili a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha respinto la mozione per chiedere al governo tedesco missili da crociera Taurus all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Presentata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), che formano il principale gruppo di opposizione al parlamento federale, l’iniziativa è stata sottoposta a votazione per appello nominale. I deputati contrari sono stati 485, i favorevoli 178 e gli astenuti tre. Come nota l’emittente televisiva “Ard”, il risultato mostra che hanno votato contro anche alcuni dei 197 parlamentari dei popolari. Da tempo, l’Ucraina chiede i Taurus alla Germania. Tuttavia, il governo tedesco respinge la richiesta, perché preoccupato che i missili possano essere utilizzati dal Paese aggredito per colpire obiettivi in territorio russo. (Geb)