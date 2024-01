Albania-Italia: oggi Corte costituzionale di Tirana esamina protocollo sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale albanese avvia oggi l'esame del protocollo d'intesa siglato con l'Italia che prevede l'apertura sul suolo albanese di centri di accoglienza per i migranti soccorsi in mare nelle acque italiane. L'accordo prevede l'istituzione di due centri di accoglienza nel porto di Shengjin, dove avverrà la registrazione dei richiedenti asilo, e di una seconda struttura nella stessa regione dove verranno ospitati i migranti in attesa di esame delle loro richieste di asilo. I due centri, che saranno gestiti dall'Italia, potranno accogliere fino a tremila migranti al mese, ovvero circa 36 mila all'anno, secondo le stime ufficiali. Il Partito democratico albanese, all'opposizione, si è rivolto alla Corte all'inizio di dicembre, ritenendo che questo accordo firmato a Roma dalla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e dall'omologo albanese Edi Rama "violi la Costituzione albanese" e rappresenti una "rinuncia alla sovranità di territori dell'Albania". Per l'opposizione "questo accordo, che dovrebbe essere autorizzato preventivamente dal presidente della Repubblica, va contro gli standard internazionali anche in materia di diritti dei migranti". La destra albanese accusa anche il capo del governo, il socialista Edi Rama, di mancanza di trasparenza sull'accordo, un “atto irresponsabile e pericoloso per la sicurezza nazionale”. Per prendere tempo per esaminare questo ricorso, la Corte costituzionale ha sospeso le procedure di ratifica dell'accordo: il Parlamento albanese avrebbe dovuto votare in merito lo scorso 14 dicembre. I giudici hanno tempo fino al 6 marzo per pronunciarsi, ma la loro decisione potrebbe arrivare anche prima, vista l'importanza della questione. (Res)