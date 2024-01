Imprese: Bayer, “significativi” tagli ai posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayern ha comunicato di aver concordato con i rappresentanti dei dipendenti “tagli significativi” ai posti di lavoro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda non ha fornito le cifre esatte di questa ristrutturazione del personale. Tuttavia, secondo fonti nel gruppo, potrebbero essere cancellati “migliaia” di impieghi, “soprattutto in Germania”. L'ultimo programma di risparmio di Bayer nel 2018 prevedeva il taglio di oltre il 10 per cento della forza lavoro. Ora, i dipendenti temono che la dimensione della ristrutturazione possa ora essere superiore. Gli occupati da Bayer sono circa 100 mila nel mondo e 22 mila in Germania. Avviati ora, i tagli al personale dovrebbero avvenire “entro la fine del 2025”, interessando in particolare “le fasce medie dell'amministrazione”. Per Bayer, l'obiettivo è divenire “più veloce e innovativa”, migliorando in misura significativa il proprio rendimento. (Geb)