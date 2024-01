Gaza: Washington sollecita Israele a ripristinare le telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta sollecitando Israele a ripristinare l'accesso degli abitanti di Gaza all'energia elettrica e alle telecomunicazioni, nel timore che un blackout in corso nella Striscia da quasi una settimana possa impedire di comprendere quanto sta accadendo in quel territorio teatro del conflitto tra Israele e l'organizzazione islamista palestinese Hamas. Washington "si è tenuta in contatto con il governo di Israele in merito a questo blackout, e ha sollecitato a ripristinare le telecomunicazioni", ha dichiarato a "Politico" un funzionario della Casa Bianca anonimo. In una nota, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson ha avvertito che "l'assenza di telecomunicazioni priva le persone dell'accesso a informazioni vitali, e compromette la capacità del personale di primo intervento e umanitario di operare in sicurezza". Watson ha aggiunto che Israele ha giustificato il blackout adducendo "ragioni operative". (Was)