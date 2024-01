Taiwan: "Financial Times", al via dalla prossima settimana visite parlamentari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi importanti parlamentari statunitensi visiteranno Taiwan nelle prossime settimane per esprimere sostegno al presidente eletto William Lai prima del suo insediamento che avverrà a maggio, scrive il quotidiano "Financial Times" citando proprie fonti. "Diversi importanti parlamentari statunitensi si recheranno a Taipei nelle prossime settimane per mostrare sostegno a Lai", si legge sul giornale. Il principale esponente democratico della sottocommissione per gli Affari esteri della Camera per l'Indo-Pacifico, Ami Bera, e i repubblicani Andy Barr e Mario Diaz-Balart si recheranno a Taiwan la prossima settimana, hanno riferito le fonti. Si prevede che i rappresentanti del Congresso statunitensi incontreranno il nuovo presidente eletto dell'isola, ma non i candidati sconfitti alle elezioni di sabato scorso. Dopo la prima delegazione, a visitare Taiwan sarà Mike Gallagher, presidente del comitato ristretto della Camera degli Stati Uniti sulla Concorrenza strategica con la Cina. Si prevede che altre delegazioni del Congresso Usa arriveranno a Taiwan a maggio, quando avrà luogo la cerimonia di insediamento, ma anche prima, fra marzo o aprile, riferisce il "Financial Times". (segue) (Rel)