Taiwan: "Financial Times", al via dalla prossima settimana visite parlamentari Usa (2)

- Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere Taiwan dopo la vittoria di Lai Ching-te, esponente del Partito progressista democratico, alle elezioni presidenziali che si sono svolte sull'isola lo scorso fine settimana. Dopo il voto Washington ha inviato a Taiwan una delegazione di ex funzionari governativi, ricevuti lunedì dalla presidente uscente Tsai Ing-wen. Della delegazione facevano parte Stephen Hadley, che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex presidente George W. Bush tra il 2005 e il 2009; l'ex vicesegretario di Stato James Steinberg, e Laura Rosenberger, presidente dell'American Institute in Taiwan (Ait) con sede a Washington. Hadley ha dichiarato che gli Usa intendono proseguire lo sviluppo delle relazioni sotto la guida del nuovo presidente taiwanese, per preservare congiuntamente la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. "La democrazia di Taiwan è un esempio luminoso per il mondo, e costituisce una storia democratica di successo basata sulla trasparenza, lo stato di diritto, il rispetto per i diritti umani e delle libertà", ha detto l'ex funzionario. "Sono lieto di aver avuto l'opportunità di incontrare la presidente Tsai per riaffermare che l'impegno degli Usa nei confronti di Taiwan è solido come una roccia, una questione di principio e bipartisan, e che gli Stati Uniti sono a fianco dei loro amici", ha aggiunto Hadley. (segue) (Rel)