Taiwan: "Financial Times", al via dalla prossima settimana visite parlamentari Usa (3)

- Taiwan ha resistito "con successo" all’ingerenza esterna nelle sue elezioni. Sono le prime dichiarazioni rilasciate dal vincitore delle presidenziali disputate domenica sull’isola, l'esponente del Partito progressista democratico (Dpp) Lai Ching-te. Lai ha definito la sua vittoria significativa per tre ragioni. L’esito delle elezioni permetterà a Taiwan di schierarsi dalla parte della democrazia piuttosto che dell’autoritarismo, prova che il popolo ha resistito “con successo” all’ingerenza esterna nelle sue elezioni e consentirà all’isola di proseguire sulla strada giusta. Lai ha incassato il 40,1 per cento dei voti contro il 33 per cento registrato da Hou Yu-ih, candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) e considerato più propenso al dialogo con Pechino. Ko Wen-je, candidato del Partito popolare (Tpp, di stampo centrista), si è attestato al 26 per cento. Stando ai dati della stampa locale, l’affluenza alle urne è stata di circa il 70,6 per cento degli aventi diritto (pari a 19,5 milioni) contro quella del 74,9 per cento registrata nelle elezioni del 2020. Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 16 (dall’una alle nove del mattino in Italia) nei 17.795 seggi aperti in tutta l’isola. (Rel)