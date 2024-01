Germania: attivisti filopalestinesi esortano al boicottaggio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti filopalestinesi hanno avviato su Internet una campagna volta al boicottaggio della Germania per il sostegno fornito a Israele a seguito dell'attacco che ha subito dal movimento islamista Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, il 7 ottobre 2023. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l'iniziativa è denominata “Strike Germany” ed esorta gli operatori culturali internazionali a disertare la Germania. Secondo gli attivisti, le politiche delle istituzioni culturali tedesche “sopprimono” la libertà di espressione, in particolare la solidarietà con la Palestina”, e devono essere respinte. Inoltre, la Germania viene accusata di “rifiutarsi in maniera sistematica il genocidio in corso” commesso da Israele contro i palestinesi. Secondo gli organizzatori di “Strike Germany”, la Germania “mette a tacere da anni i palestinesi e quanti solidarizzano con la loro lotta”. Il governo tedesco ha poi autorizzato la vendita d armi a “Israele e i suoi alleati”. La campagna sul web denuncia il “genocidio” che lo Stato ebraico sta compiendo nella Striscia di Gaza, mentre “lo Stato tedesco ha intensificato l'oppressione della propria popolazione palestinese e di quanti si oppongono ai crimini di guerra” dello Stato ebraico. “Strike Germany” evidenzia, infine, che “le proteste di solidarietà con la Palestina” in Germania sono state “falsamente descritte come antisemite e vietate”. Tra i sostenitori della campagna di boicottaggio figura la scrittrice francese Annie Ernaux, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2022. “Strike Germany” potrebbe colpire anche il Berghain, la nota discoteca di Berlino. (Geb)