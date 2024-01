Yemen: Usa, nessun ferito dopo nuovo attacco Houthi contro nave statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale degli Stati Uniti ha confermato l’attacco condotto da un drone lanciato dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi ai danni della nave portarinfuse Genco Picardy, di proprietà Usa e battente bandiera delle Isole Marshall, nel Golfo di Aden. In una breve nota, le Forze armate statunitensi hanno affermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 locali del 17 gennaio. Non sono stati registrati feriti, mentre l’attacco ha causato “qualche danno” alla nave, che però sta continuando nel suo percorso. (Was)