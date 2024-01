Giappone: scandalo finanziamenti Pld, procuratori preparano caso contro la fazione di Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri giapponesi stanno lavorando a un caso penale contro la fazione del Partito liberaldemocratico (Pld) che fa capo al primo ministro Fumio Kishida, nell'ambito dello scandalo relativo alle donazioni elettorali non dichiarate al fisco dal principale partito di governo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti "vicine alla questione". Le indagini della procura di Tokyo interessano diverse fazioni del Partito liberaldemocratico - prima tra tutte quella che faceva capo al defunto ex premier Shinzo Abe -che avrebbero celato alle autorità fiscali gli introiti di eventi di raccolta fondi in un periodo di cinque anni sino al 2022. (segue) (Git)