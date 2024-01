Giappone: numero visitatori stranieri aumentato di sei volte nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud è stata primo Paese di provenienza dei visitatori stranieri in Giappone, con 6,96 milioni, più di sei volte rispetto al 2022, seguita da Taiwan con 4,2 milioni, dalla Cina con 2,43 milioni e da Hong Kong con 2,11 milioni. Gli arrivi dalla Cina sono ancora assai inferiori ai 9,59 milioni del 2019, probabilmente perché Pechino ha allentato le restrizioni di viaggio più tardi rispetto ad altri Paesi e i collegamenti aerei tra quel Paese e il Giappone non sono stati ancora pienamente ripristinati. Il numero di viaggiatori statunitensi in Giappone è aumentato lo scorso anno a 2,05 milioni, un aumento di sei volte rispetto al 2022. I visitatori taiwanesi hanno speso la cifra più elevata in Giappone, pari a 778,6 miliardi di yen, il 14,7 per cento del totale complessivo, seguiti dai visitatori cinesi (759,9 miliardi di yen) e dai sudcoreani (744,4 miliardi di yen), secondo l'Agenzia del turismo del Giappone. (Git)