Germania: Arnold Schwarzenegger trattenuto a Monaco, non aveva dichiarato un orologio di lusso

- Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto ieri dalle autorità tedesche all'aeroporto di Monaco di Baviera, e sarà sottoposto a un procedimento per evasione fiscale dopo aver omesso di dichiarare un oggetto di lusso all'arrivo in Germania. Lo ha riferito all'emittente televisiva "Cnn" un portavoce delle dogane di Monaco, Thomas Meister. "Non ha dichiarato un prodotto che è stato importato da Paesi non appartenenti all'Ue. (...) Questo processo si applica a tutti", ha spiegato il portavoce. Meister ha dichiarato che l'ex governatore della California e star del cinema è stato rilasciato e ha proseguito il viaggio dopo essere stato trattenuto per oltre due ore. "Arnold è stato trattenuto per tre ore all'aeroporto di Monaco per aver viaggiato con un orologio di sua proprietà, che potrebbe mettere all'asta alla sua vendita di beneficenza domani a Kitzbuhel (in Austria)", ha dichiarato una fonte vicina all'attore alla "Cnn". L'oggetto in questione - precisa l'emittente televisiva - è un orologio del marchio di lusso svizzero Audemars Piguet. Secondo la fonte, a Schwarzenegger non è mai stato chiesto di compilare alcun modulo di dichiarazione, e l'ex governatore ha risposto "onestamente a ogni domanda dei funzionari doganali". L'attore ha acconsentito a pagare anticipatamente le tasse potenziali sull'orologio.(Was)