Usa-Giappone: Kishida sarò ospite di Stato del presidente Biden ad aprile

- I governi degli Stati Uniti e del Giappone stanno organizzando un viaggio di Stato del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Washington, che dovrebbe culminare in un vertice bilaterale con il presidente Joe Biden attorno al 10 aprile. Fonti citate dalla stampa giapponese anticipano che durante il summit, Kishida chiederà un rafforzamento della cooperazione nei settori della difesa, della sicurezza economica, dello spazio esterno e della sicurezza informatica. È probabile che Kishida tenga anche un discorso al Congresso degli Stati Uniti, e che visiti altre città Usa oltre a Washington. Kishida sarà il primo leader giapponese a visitare gli Stati Uniti come ospite di Stato dopo il defunto ex premier Shinzo Abe, che fu ospite del presidente Barack Obama nel 2015. (segue) (Git)