Usa-Giappone: Kishida sarò ospite di Stato del presidente Biden ad aprile (2)

- Il viaggio di Stato di Kishida era inizialmente previsto per il mese di marzo, ma la decisione del presidente Biden di tenere il discorso sullo Stato dell'Unione il 7 di quel mese ha convinto i due governi a rinviare la visita. Secondo le fonti citate dalla stampa giapponese, la decisione è stata assunta anche in considerazione del "Super Tuesday" del 5 marzo, quando molti Stati Usa tengono le loro primarie presidenziali, e delle deliberazioni parlamentari del Giappone sulla bozza di bilancio per il prossimo anno fiscale. Biden ha invitato Kishida a visitare gli Stati Uniti come ospite di Stato durante i colloqui bilaterali che si sono tenuti lo scorso novembre a San Francisco, in occasione del forum annuale della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). (Git)