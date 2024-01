Ucraina: Lettonia lavora a coalizione per la fornitura di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia sta compiendo progressi verso la costituzione di un'alleanza di quasi 20 Paesi votati a fornire all'Ucraina "migliaia" di velivoli senza pilota (droni), per sostenerne lo sforzo bellico contro la Russia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa lettone, Andris Spruds, citato dall'agenzia di informazione economica "Bloomberg". L'iniziativa era stata annunciata da Spruds lo scorso dicembre, in occasione di un incontro con l'omologo ucraino Rustem Umerov. (Was)