Mar Cinese Meridionale: Filippine e Cina si impegnano a gestire divergenze tramite il dialogo (2)

- I partecipanti all'incontro hanno concordato che "mantenere la comunicazione e il dialogo è essenziale per preservare la pace e la stabilità marittime", ha aggiunto il ministero degli Esteri cinese. Un comunicato diffuso oggi dal dipartimento degli Affari esteri delle Filippine afferma che entrambe le parti "hanno concordato di affrontare con calma gli eventuali incidenti attraverso la diplomazia". Pechino e Manila hanno convenuto di gestire adeguatamente le dispute marittime e le divergenze attraverso consultazioni amichevoli e di gestire correttamente le emergenze marittime, e in particolare gli incidenti intorno alla secca di Second Thomas. "Entrambe le parti hanno presentato le rispettive posizioni e si sono assicurate reciprocamente dell'impegno a evitare l'escalation delle tensioni", afferma il comunicato. (segue) (Fim)