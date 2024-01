Giappone: numero visitatori stranieri aumentato di sei volte nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di visitatori stranieri in Giappone è aumentato di oltre sei volte nel 2023 rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 25,07 milioni, grazie alla rimozione delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19 e alla debolezza dello yen, come certificato dai dati pubblicati ieri dal governo del Paese. La spesa dei visitatori stranieri ha toccato la cifra record di 5.290 miliardi di yen (36 miliardi di dollari), superando i 5mila miliardi di yen per la prima volta dal 2010, quando è iniziato il monitoraggio dei dati. Per quanto riguarda il numero stimato di visitatori dall'estero, il totale dell'anno scorso, di 25.066.100, è ancora inferiore del 21,4 per cento al livello pre-pandemico del 2019, quando era stato raggiunto il record assoluto di di 31,88 milioni di arrivi, secondo i dati dell'Organizzazione nazionale del turismo del Giappone. (segue) (Git)