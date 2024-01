Paraguay: Asuncion ospiterà 54ma Assemblea generale degli Stati americani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay è stato scelto per ospitare la 54ma edizione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) prevista a fine giugno. Lo riferisce un comunicato del governo paraguaiano. "Il Paraguay lavorerà con i membri dell'Osa per determinare i principali temi di dibattito che saranno affrontati in questa occasione e guiderà le discussioni con uno spirito costruttivo e conciliante", spiega il documento. L’Osa è un'organizzazione internazionale regionale composta dai paesi dell'America, sia del Nord che del Sud. È stata fondata il 30 aprile 1948 a Bogotà, Colombia, con lo scopo di promuovere la pace, la sicurezza, lo sviluppo economico e la cooperazione tra i paesi membri. Attualmente, l'Osa conta 34 membri attivi, che includono tutti i paesi dell'America, ad eccezione di Cuba, che è stata sospesa dalla partecipazione attiva dal 1962 e del Nicaragua, che ha abbandonato volontariamente l’organizzazione lo scorso novembre. (Res)