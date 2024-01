Brasile-Cina: ministro Esteri cinese Wang Yi atteso domani in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, è atteso alla capitale del Brasile per una visita ufficiale di due giorni a partire da domani, 18 gennaio. Wang sarà ricevuto dal ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira. Le autorità dei due Paesi tratteranno di temi come le "questioni bilaterali, multilaterali e regionali, oltre alla presidenza brasiliana del G20; riforma della governance globale; e la cooperazione bilaterale nel commercio, negli investimenti, nella scienza, nella tecnologia e nell'innovazione", come riportato da nota pubblicata dal ministero degli Esteri brasiliano. Wang Yi è reduce da un tour in Africa che lo ha portato in Egitto, Tunisia, Togo e Costa d'Avorio. Dopo la tappa in Brasile, il capo della diplomazia di Pechino visiterà anche la Giamaica.(Brb)