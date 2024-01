Usa: presidente Camera, con Biden colloquio schietto ma la catastrofe al confine va risolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato di avere avuto un incontro “produttivo” alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden e gli altri leader del Congresso. Parlando con i giornalisti al termine del colloquio, organizzato dalla presidenza Usa per trovare un accordo sull’immigrazione che consenta di sbloccare nuovi fondi per l’assistenza militare all’Ucraina e ad Israele, Johnson ha affermato che Biden “è stato molto schietto, e anche io ho ribadito quello che ripeto da mesi: al confine serve un cambiamento radicale”. Il presidente della Camera ha poi dichiarato che in “almeno 64 occasioni” il presidente e le agenzie federali hanno preso misure esecutive che hanno contribuito a creare “la catastrofe che abbiamo al confine: una situazione che ha conseguenze dirette sulla sicurezza nazionale e anche sul piano umanitario”. (Was)