Ucraina: da repubblicani nessun passo indietro dopo incontro con Biden, lo status quo è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti sono consapevoli delle preoccupazioni legate alla sicurezza e alla sovranità dell’Ucraina, ma “lo status quo è inaccettabile”. Lo ha detto il presidente della camera bassa del Congresso, il repubblicano Mike Johnson, parlando ai giornalisti dopo la riunione organizzata oggi alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden e con gli altri leader di Capitol Hill. “Abbiamo discusso gli elementi necessari a risolvere questo problema, ma il presidente deve mostrare forza sul piano internazionale, e non debolezza: i dubbi sulla strategia in Ucraina nel lungo termine vanno affrontati, e la situazione al confine rimane la priorità”, ha detto. (Was)