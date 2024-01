© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: seduta straordinaria sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. È prevista la presenza del sindaco Roberto Gualtieri e di parlamentari di più schieramenti politici. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 11-14)- Nel corso della seduta dell'Assemblea capitolina, il Sindaco Roberto Gualtieri interviene sul tema 'Riforma di Roma Capitale'. Campidoglio, Aula Giulio Cesare (Ore 11)- L'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dedicata a Pietro Bembo. Palazzo Baldassini, via delle Coppelle 35 (Ore 15)- L'Assessore alle Politiche del Personale, Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, interverrà alla presentazione della nona edizione del FPA Annual Report presso lo spazio di Coworking Talent Garden, via Ostiense 92 (Ore 16:15)VARIE- Dibattito dal titolo “Conflitto e consenso nell’era delle tensioni autoritarie” con i movimenti ambientalisti Extinction Rebellion, Ultima Generazione, Fridays For Future, Animal Rebellion, Giuristi Democratici, Osservatorio Repressione, Amnesty International Italia. Casetta Rossa in via Magnaghi 14 a Roma (Ore 18)(Rer)