Brasile: Lula riprende i viaggi interni, prima tappa nella roccaforte del Partito dei lavoratori

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riprende da domani, 18 gennaio, i viaggi all'interno del Paese. Lula inizierà il giro dalla regione nord-est, roccaforte del Partito dei lavoratori (Partido dos trabalhadores, Pt). Si tratta dell'unica macro regione in cui, alle presidenziali del 2022, Lula ha ottenuto più voti del suo avversario, Jair Bolsonaro: uno scarto di 12,5 milioni di preferenze, che ha consegnato a Lula la vittoria e il terzo mandato alla guida del Paese. Nel 2023, il presidente brasiliano ha visitato 24 paesi diversi per "ripristinare l'immagine del Brasile" all'estero, come ha dichiarato lo stesso Lula durante una recente riunione ministeriale. Il ministro della segreteria do Comunicazione sociale (Secom), Paulo Pimenta, ha affermato che l'idea di fare i viaggi nell'interno del Brasile serve a "pubblicizzare le azioni e i programmi del governo, avere più presenza nei media regionali e garantire una visibilità più mirata del presidente Lula e dei ministri". In Brasile sono previste elezioni municipali per ottobre. L'8 gennaio, nel corso di un incontro del Pt, Lula ha detto che alle urne tornerà a scontrarsi con Bolsonaro, dichiarazione che i media hanno interpretato come una strategia che punta alla polarizzazione politica nel Paese, la stessa che ha contrassegnato le elezioni presidenziali nel 2022.(Brb)