Argentina: ministra Esteri Cafiero, “importante chiudere l’accordo Mercosur-Ue”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha avuto un incontro con il commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, "un'occasione che è servita a ribadire la centralità per il nostro Paese della chiusura dell'accordo Mercosur–Ue come una delle priorità del l'attuale governo", secondo quanto riferisce un comunicato del governo argentino. L'accordo "non solo rappresenta un'opportunità storica per le nazioni di entrambi i blocchi", ma anche "segna una pietra miliare" nella collaborazione globale e nella costruzione di solide relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione. (Abu)