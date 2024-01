Argentina: governo, a Davos grandi aziende interessate a espandere investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Glencore, la società globale di risorse naturali con sede in Svizzera, "ha espresso il suo interesse ad espandere i suoi futuri investimenti in Argentina, così come Total, la società energetica di origine francese con un'importante operazione nel nostro Paese". I funzionari hanno avuto anche un incontro con il presidente internazionale di Salute Umana di Msd, la multinazionale farmaceutica con sede nel New Jersey, Stati Uniti. L'agenda si è conclusa con uno scambio con i dirigenti di Naturgy, la società energetica spagnola che opera nei settori dell'elettricità e del gas. Posse e Caputo hanno incontrato anche il ministro tedesco per le politiche finanziarie ed europee, Joerg Kukies, e il ministro degli Affari speciali del governo tedesco, Wolfgang Schmid. Secondo il documento, "la conversazione ha girato attorno all'energia sostenibile e all'estrazione mineraria". (Abu)