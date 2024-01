Regno Unito: Camera dei Comuni approva legge su deportazione migranti clandestini in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge per la deportazione in Ruanda di migranti arrivati clandestinamente nel Regno Unito è stato approvato oggi dalla Camera dei Comuni con 320 voti favorevoli e 276 contrari. L'approvazione del ddl per il trasferimento a pagamento nel Paese africano di quote di richiedenti asilo sbarcati illegalmente nel Regno Unit è arrivata nonostante la ribellione di alcuni parlamentari conservatori, tra cui l'ex ministra dell'Interno, Suella Braverman, e l'ex sottosegretario di Stato per l'Immigrazione, Robert Jenrick. (Res)