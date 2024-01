Ue-Mercosur: Macron, contrario all'accordo Ue-Mercosur in questo formato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto oggi contrario all'accordo tra l'Unione europea e il Mercosur, il mercato comune dell'America meridionale, nella sua forma attuale. Lo riporta la "Cnn Brasil". "Io ho detto comunque che non sono favorevole all'accordo così come è sul tavolo, sono favorevole alle clausole specchio", ha dichiarato Macron. Le clausole "specchio" prevedono che i Paesi seguano le stesse condizioni. "Non possiamo chiedere ai nostri industriali o ai nostri agricoltori di compiere sforzi in termini di biodiversità, in termini di riduzione delle emissioni e, al contrario, aprire il mercato europeo a persone che non fanno gli stessi sforzi", ha detto il presidente francese, che si era già dichiarato contro l'accordo in altre occasioni.(Brb)