Yemen: Houthi rivendicano ultimo attacco contro “nave statunitense” nel Golfo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi sostenuti dall’Iran hanno rivendicato oggi un altro attacco contro “un nave statunitense” nel Golfo di Aden. Lo ha annunciato il portavoce militare di Houthi, Yahya Saree, in un'apparizione televisiva sull’emittente televisiva yemenita “Al Masirah”, con sede a Beirut. “La Marina dello Yemen (affiliata al governo di Sana’a, non riconosciuto dalla comunità internazionale) ha effettuato attacchi con l'uso di missili anti-nave su una nave statunitense nel Golfo di Aden, in risposta all'aggressione contro il territorio dello Yemen", ha detto Saree. La nave in questione è stata identificata come la Genco Picard, battente bandiere delle Isole Marshal, diretta verso il porto di Thoothukudi, in India, dall'Egitto. (segue) (Res)