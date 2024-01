Usa: leader democratico Schumer, azioni su confine e Ucraina devono andare di pari passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione organizzata oggi alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e i leader del Congresso, per tentare di trovare un accordo sulla sicurezza dei confini che consenta di sbloccare nuovi fondi per l’assistenza militare all’Ucraina, è stata “molto positiva”. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, parlando ai giornalisti al termine dell’incontro. “Abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare relativamente ai nostri confini e anche all’Ucraina: su quest’ultimo punto, abbiamo ribadito le conseguenze devastanti che il mondo si troverebbe ad affrontare se decidessimo di fermare la nostra assistenza”, ha spiegato, ribadendo la necessità di trovare un accordo bipartisan. Biden, ha aggiunto, è “disposto ad andare avanti sulla sicurezza dei confini, ma dobbiamo fare entrambe le cose, insieme”. Le discussioni al Senato, ha continuato, stanno andando avanti registrando “buoni progressi: sono ottimista in merito alla possibilità di raggiungere un accordo”. (Was)