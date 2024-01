Ucraina: Biden, mancanza di azioni dal Congresso mette a rischio il Paese e la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato i leader del Congresso alla Casa Bianca per discutere la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia. Lo riferisce la presidenza Usa. Durante la riunione, Biden ha ribadito quanto sia importante fornire all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per difendersi dall’invasione russa. “Il presidente ha discusso le conseguenze strategiche che si verificherebbero nel caso in cui la nostra assistenza dovesse venire meno: ripercussioni che interesserebbero tutto il mondo”, si legge nel comunicato. La mancanza di azione da parte del Congresso, ha detto Biden, mette “a rischio la sicurezza nazionale, la Nato e il resto del mondo libero”. Il presidente Usa ha quindi ribadito la necessità di agire sull’Ucraina e anche per risolvere la crisi legata ai flussi migratori al confine con il Messico. (Was)