Giustizia: Scarpinato (M5s), Nordio uomo giusto per società iniqua

- "Ministro, lei è certamente l'uomo giusto per ricoprire l'incarico che le è stato affidato in questo tempo della storia caratterizzato da una grave crisi della democrazia, da una società nella quale le diseguaglianze economico-sociale non sono più considerate una patologia da rimuovere, dallo spadroneggiare di comitati di affari, cricche e potentati economici sovranazionali. Questo nuovo ordine politico e sociale antidemocratico che avanza per realizzarsi compiutamente necessita di un ministro che si attivi per ricondurre l'ordine giudiziario sotto il controllo dei vertici politici; che dia impulso ad una nuova politica criminale che adegui il sistema penale all'assetto classista della società". Lo ha detto il senatore del Movimento cinque stelle, Roberto Scarpinato, nella dichiarazione di voto, nell'Aula di palazzo Madama, sulle risoluzioni a seguito delle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'amministrazione della giustizia. "Lei, ministro - ha continuato il parlamentare, rivolgendosi ancora a Nordio -, ha dato un importante impulso per la creazione di un doppio binario del sistema penale: uno minimo per i ceti privilegiati e uno massimo per tutti gli altri. Con le sue riforme lei ha riabilitato tutti i 3.600 condannati per abuso d'ufficio dal 1996 al 2020, ha ampliato gli spazi di azione e di impunità per tanti faccendieri, mentre è iniziata la grande corsa all'oro dei miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".(Rin)