Francia-Italia: ministro Esteri Sejourne, "primo contatto caloroso" con Tajani

- Il ministro degli Esteri francese Stephane Sejourné ha avuto un "primo contatto caloroso" con l'omologo italiano Antonio Tajani. È quanto si legge sul profilo X del titolare del Quai d'Orsay, recentemente nominato nell'ambito dell'ultimo rimpasto del governo francese. "Ho augurato a Tajani pieno successo per la presidenza italiana del G7", scrive Sejourné su X. "Per rispondere alle crisi in Medio Oriente, sostenere l'ucraina e costruire un'Europa potente, l'asse franco-italiano è essenziale", ha poi aggiunto il ministro francese. (Frp)