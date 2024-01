Ucraina: Castaldo (M5s), Commissione Ue spieghi come fermare propaganda pro-Russia in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Prima di Natale è stato organizzato un evento di propaganda pro-Putin nel Liceo Meucci di Aprilia, nel Lazio. L'evento è stato organizzato da Openhub, un progetto che ha ricevuto fondi europei per l'organizzazione di 'attività culturali' nel Lazio e prevedeva uno scambio con gli studenti del liceo Beregovoj di Lugansk, occupato illegalmente. L'organizzazione dell'evento ha visto il coinvolgimento diretto di Andrea Lucidi, giornalista attivo nel Donbas che ha sempre manifestato sentimenti filo-Putin, e dell'associazione Vento dell'Est, presieduta da Lorenzo Berti, ex membro del partito neofascista CasaPound. Per questo ho presentato un’interrogazione, raccogliendo un totale di 26 firme, per chiedere come, in questo contesto, la Commissione europea possa garantire che i fondi europei non vengano utilizzati per finanziare la propaganda pro-Putin all'interno dell’Ue, oltre ad avere delucidazioni sulle azioni che la Commissione intende intraprendere per contrastare questa pericolosa tendenza in Italia. Dobbiamo mettere in campo ogni azione volta a garantire la difesa del popolo ucraino, tenendo lontane gravi minacce, come quella della propaganda russa , che si insinua, subdola, nel nostro Paese". Lo afferma in una nota l'europarlamentare del Movimento cinque stelle, Fabio Massimo Castaldo. (Com)