Argentina-Paesi Bassi: presidente Milei incontra la regina Maxima e il premier Rutte (3)

- Nel corso del suo intervento al Wef, Milei ha affermato che lo Stato "è il problema" alla radice della povertà. Nel suo intervento di trenta minuti, il neoeletto leader sudamericano ha espresso le sue idee economiche facendo appello alla comunità mondiale perché intervenga contro "l'agenda collettivista dominante" che, a suo parere, "provoca solo miseria". Elencando dati sulla crescita economica del mondo e dell'Argentina negli ultimi duecento anni, Milei ha dichiarato che l'unica soluzione alla miseria è "il capitalismo libertario". Egli ha descritto, come caratteristiche principali di questo modello, il rispetto dell'individuo e della proprietà privata e l'iniziativa economica libera da interventi dello Stato. Senza fare riferimenti precisi al suo Paese, ha indicato queste soluzioni come auspicabili per tutti i Paesi del mondo che vogliono prosperare. (Abu)