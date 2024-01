Yemen: nuovo attacco in mare, drone colpisce portarinfuse a sud-est di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) ha ricevuto oggi segnalazioni riguardo a un ulteriore attacco con droni contro una nave, verificatosi a 60 miglia nautiche a sud-est del porto yemenita di Aden, la capitale del governo riconosciuto dalla comunità internazionale. “Il comandante ha segnalato che la nave è stata colpita sul fianco sinistro da un velivolo senza pilota. Le fiamme a bordo sono state estinte. La nave è l’equipaggio sono al sicuro e stanno procedendo al porto di scalo", rende noto l’Ukmto in una comunicazione ufficiale. La nave coinvolta nell'attacco è stata identificata come una portarinfuse battente bandiera delle Isole Marshall, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico “The Guardian”, che cita a sua volta la società di sicurezza marittima britannica Ambrey. (segue) (Res)