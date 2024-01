Yemen: nuovo attacco in mare, drone colpisce portarinfuse a sud-est di Aden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, l'Autorità del Canale di Suez (Sca) ha annunciato un aumento del 15 per cento delle tasse di transito su alcune navi cisterna, comprese quelle che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi. L’incremento era previsto dallo scorso ottobre, secondo quanto riferito da una dichiarazione della stessa autorità, e arriva in un momento in cui i rischi per la navigazione sono aumentati a causa degli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Secondo il presidente della Sca, Osama Rabie, tra il primo e l'11 gennaio il traffico attraverso il Canale di Suez è diminuito del 30 per cento rispetto all'anno precedente. "Per motivi di sicurezza, le navi commerciali potrebbero preferire rotte più lunghe piuttosto che entrare in una zona di guerra”, ha affermato Rabie, aggiungendo: “Anche se i dazi doganali fossero ridotti, ciò non avrebbe alcun impatto, poiché si tratta di problemi di sicurezza". Il presidente della Sca ha inoltre ricordato che “i ricavi annuali del canale hanno raggiunto circa 10,25 miliardi di dollari nel 2023 e, se la situazione continua così, il numero sarà gravemente compromesso nel 2024”. “Tuttavia, molte navi continuano a passare attraverso il canale”, ha concluso Rabie. (Res)