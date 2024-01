Yemen: Houthi rivendicano ultimo attacco contro “nave statunitense” nel Golfo di Aden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi, da parte loro, stanno “monitorando” la situazione nel Golfo di Aden, dopo l’ultimo attacco. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Stiamo monitorando le notizie che arrivano dalla regione, e stiamo lavorando con il Comando centrale degli Stati Uniti per raccogliere ulteriori informazioni”, ha detto. L’autorità per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) ha ricevuto oggi segnalazioni riguardo a un ulteriore attacco contro una nave, verificatosi a 60 miglia nautiche a sud-est del porto yemenita di Aden, la capitale del governo riconosciuto dalla comunità internazionale. "Il comandante ha segnalato che la nave è stata colpita sul fianco sinistro da un velivolo senza pilota. Le fiamme a bordo sono state estinte. La nave e l'equipaggio sono al sicuro e stanno procedendo al prossimo porto di scalo", rende noto l'Ukmto in una comunicazione ufficiale. (segue) (Res)