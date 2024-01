Yemen: Houthi rivendicano ultimo attacco contro “nave statunitense” nel Golfo di Aden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da metà novembre scorso gli Houthi stanno portando avanti degli attacchi contro le navi dirette in Israele come risposta a quella che considerano un’aggressione della Striscia di Gaza, in corso dal 7 ottobre 2023. Questa minaccia ha spinto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a lanciare un'operazione multinazionale finalizzata a proteggere la navigazione nel Mar Rosso. La scorsa settimana, le forze statunitensi e britanniche hanno condotto significativi attacchi contro le posizioni degli Houthi, con l'obiettivo di ridurre la capacità dei ribelli di attaccare navi commerciali. (Res)