Guatemala: Usa vietano l’ingresso all’ex presidente Giammattei per corruzione

- Le autorità statunitensi hanno vietato l’ingresso nel Paese all’ex presidente del Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, per il suo coinvolgimento in attività di corruzione. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha spiegato di essere in possesso di “informazioni credibili” in merito all’accettazione di tangenti da parte dell’ex presidente guatemalteco, in cambio di favori politici. “Queste attività hanno messo a rischio lo stato di diritto e la trasparenza del governo del Paese”, si legge nel comunicato. (Was)