Roma: omicidio 14enne, autopsia accerta che proiettile ha trafitto il cuore di Alexandru (3)

- Una vicenda, quindi, tutt’altro che chiarita e che sarà sicuramente tra gli argomenti, insieme alla sicurezza del territorio dei Castelli, di cui si discuterà domani nella riunione del Comitato per l’ordine e la pubblica sicurezza provinciale in prefettura a Roma. Oltre ai vertici delle forze dell’ordine parteciperanno anche i sindaci dei comuni di Roma e Monte Compatri. La scia di sangue di questi giorni è preoccupante; si sono infatti ripetuti gravissimi fatti di sangue costati la vita a due persone e il ferimento di altri due. Ieri pomeriggio un 18 anni cittadino nigeriano ad Anzio, è stato ferito da un colpo di pistola che lo ha attinto all'altezza del gluteo destro e lunedì sera in Largo Edoardo Tabacchi è stato ucciso un 33enne e ferito un 30enne. Feriti e morti, tutte vittime di colpi di pistola. (Rer)