Gaza: Msf, attacco aereo vicino all'ospedale Nasser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte le forze israeliane hanno bombardato pesantemente l'area vicina all'ospedale Nasser a Khan Younis senza alcun ordine preventivo di evacuazione. Lo riferisce Medici Senza Frontiere (Msf), aggiungendo che il bombardamento ha fatto fuggire nel panico i pazienti e molte delle migliaia di civili sfollati che avevano cercato rifugio a Nasser. "La situazione è catastrofica. Ci sono troppi pazienti che il personale non è in grado di gestire" ha dichiarato Leo Cans, capomissione di Msf per la Palestina durante una visita all'ospedale Nasser, attualmente la più grande struttura sanitaria funzionante di Gaza, che sta operando al 300 per cento della capacità. Secondo la fonte, l'attacco ha colpito a 150 metri dall'ingresso dell'ospedale, provocando otto morti e oltre 80 feriti.(Com)