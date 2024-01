Italia-Francia: Tajani parla con omologo Sejourné, focus su Mar Rosso e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con il ministro dell'Europa e degli affari Esteri francese Stéphane Séjourné. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che le parti hanno discusso in primo luogo della situazione nel Mar Rosso. "L'Italia proporrà al prossimo Consiglio Affari Esteri, che si terrà lunedì a Bruxelles, una risposta europea che garantisca la sicurezza delle linee di navigazione nella regione. Si tratta di una priorità, anche a tutela delle esportazioni delle nostre imprese, considerando che attraverso il Canale di Suez transita il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo", si legge nella nota. Tajani ha inoltre illustrato le priorità della Presidenza del G7 nel 2024, in particolare, l'impegno a sostegno dell'Ucraina, per il raggiungimento di una pace giusta, le relazioni con l'Africa e l'intelligenza artificiale. Nel congratularsi con il ministro francese per la nomina, il vicepremier ha infine ribadito l'impegno a lavorare per un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra Italia e Francia, anche nella cooperazione a livello europeo.(Res)