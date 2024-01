Mar Rosso: Casa Bianca, pronti a nuove azioni se attacchi Houthi non cesseranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono pronte a prendere nuovi provvedimenti se le milizie yemenite filoiraniane Houthi non smetteranno di attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di avere reinserito gli Houthi nella lista dei terroristi globali specialmente designati. “Se gli attacchi cesseranno rivaluteremo la nostra decisione, altrimenti siamo pronti a prendere ulteriori provvedimenti”, ha detto. (Was)