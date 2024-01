Usa: Maine, tribunale sospende la squalifica di Trump dalle primarie nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Maine ha sospeso una recente decisione della segretaria di Stato statale, che ha squalificato Donald Trump dalle primarie repubblicane sulla base del 14mo Emendamento della Costituzione. La giudice Michaela Murphy ha rinviato la decisione alla segretaria di Stato Shenna Bellows, affermando che dovrà essere sospesa fino a quando la Corte suprema federale non emetterà una sentenza definitiva in merito al caso analogo dell’ex presidente Usa in Colorado. La Corte suprema dello Stato ha squalificato Trump dalle primarie alla luce del suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, e la Corte suprema federale ha accettato di prendere in considerazione il caso dopo il ricorso presentato dall’ex presidente. La decisione della Corte federale impatterà direttamente tutti gli altri Stati in cui sono in corso cause analoghe. Il 14mo Emendamento stabilisce che chiunque abbia preso parte ad insurrezioni o rivolte non è qualificato ad assumere incarichi pubblici. (Was)