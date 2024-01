Argentina: presidente Milei incontra direttrice Fmi Georgieva a Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha avuto oggi un incontro con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, e con la vicedirettrice dell'organismo, Gita Gopinath, nell'ambito del Forum economico mondiale a Davos. Al colloquio hanno partecipato anche la segretaria generale della Presidenza, Karina Milei, il capo di gabinetto, Nicolas Posse, il ministro dell'Economia, Luis Caputo, e l'ambasciatore argentino negli Stati Uniti, Gerardo Werthein. Georgieva ha descritto l'incontro avuto a Davos con Milei come "molto positivo" e ha detto che durante il colloquio entrambi hanno parlato "delle profonde sfide economiche e sociali dell'Argentina e delle misure decisive che si stanno adottando per ridurre l'inflazione, promuovere la crescita guidata dal settore privato e utilizzare gli scarsi fondi pubblici per aiutare le persone più vulnerabili", secondo quanto si legge in un messaggio pubblicato in X (ex Twitter). (segue) (Abu)