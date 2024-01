Israele: Tajani, non ci sono presupposti per accusa di genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel conflitto in corso in Medio Oriente "non ci sono i presupposti giuridici" per accusare Israele di genocidio. Lo ha detto a "Zapping" il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad una domanda sulla denuncia presentata alla Corte internazionale di giustizia dal Sudafrica. "Non esiste alcun presupposto per l'accusa di genocidio, si può criticare un attacco troppo duro contro la popolazione civile - siamo i primi farlo - ma non c'è genocidio", ha detto Tajani, osservando che "perfino la Francia" è di questo avviso. "In questo conflitto ci sono troppe vittime civili ma non dobbiamo dimenticare quanto accaduto il 7 ottobre, un crimine senza precedenti". (Res)