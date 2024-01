Cultura: Foti (Fd’I), ecovandali paghino di tasca propria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani diventerà legge, con l'approvazione della Camera, il ddl del ministro Sangiuliano che prevede sanzioni che vanno dai 10 mila ai 60 mila euro per chi danneggia il patrimonio pubblico. “Quando si va ad imbrattare Palazzo Madama, Palazzo Vecchio o la Barcaccia non si ha rispetto per i beni culturali pubblici. L'unico modo per risolvere il problema è che paghino di tasca propria". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, al Tg4. (Rin)